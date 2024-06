Suspeitos por tráfico de drogas foram presos no Ceará e na Paraíba em ações distintas

Suspeitos por cometerem crimes no município de Senador Pompeu foram presos no Ceará e na Paraíba nessa quinta-feira, 6

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) tomou conhecimento sobre um casal que estava realizando a comercialização de drogas, quando a equipe se dirigiu até o endereço indicado do casal e realizou a prisão em flagrante dos suspeitos.

Um casal foi preso em flagrante com posse de drogas no município de Senador Pompeu . O homem de 20 anos e a mulher de 24 anos estavam realizando a comercialização dos entorpecentes no bairro Alto Cruzeiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), no momento da prisão a dupla estava com 12 papelotes de cocaína, uma quantia em dinheiro e um caderno com diversas anotações.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora a dupla está à disposição da Justiça.

A prisão do suspeito contou com apoio da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), pois o alvo foi localizado no bairro Vila Nova, em Cajazeiras, no estado da Paraíba. Foram cumpridos mandados de prisão de sentença condenatória contra o suspeito.