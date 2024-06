Avô é condenado a 31 anos de prisão por estuprar neta

Abusos após separação dos pais

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), a jovem declarou que os abusos começaram após a separação dos pais quando ela passou a morar na casa do avô.

Foi quando o acusado passou a frequentar o quarto da vítima de madrugada, obrigando a jovem a ter relações sexuais com ele.