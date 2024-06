Transferência de pacientes para Hospital da Uece é prevista para agosto

De acordo com ela, o Huce está praticamente em conclusão, faltando apenas a pavimentação em algumas partes do local e algumas alterações na planta interna para colocar aparelhos de imagem.

As obras do Hospital Universitário do Ceará (Huce), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), estão quase finalizadas. A transferência de pacientes do Hospital Geral Doutor César Cals para o novo local está prevista para começar a acontecer no final de agosto deste ano.

“É a primeira vez que a Secretaria de Saúde vai fazer a mudança de um hospital funcionando pra outro, mas a gente está com um esquema aqui preparado para fazer uma mudança com os setores, primeiro pela parte logística”, afirmou Tânia.

A mudança será feita aos poucos e a previsão para a transferência de pacientes deve acontecer no final de agosto, dependendo da resolução das questões estruturais do local.

Huce contará com mais de 140 leitos de UTI

A expectativa é que em cerca de dois meses os primeiros serviços do Hospital César Cals estejam dentro do Huce e apenas após isso que haverá a expansão dos outros centros de novos serviços e também dos novos leitos para o local.

O Huce possui atualmente 290 leitos e haverá uma ampliação nos leitos tanto da obstetrícia como da neonatologia e na UTI. Ao todo, o hospital vai ter mais de 140 leitos de UTI.

Em relação ao antigo prédio do César Cals, a Secretaria de Saúde ainda está conversando com o Governador Elmano para saber qual será a destinação do local. “A gente já tem algumas ideias, mas a gente precisa ver com ele uma decisão do que realmente a gente vai fazer com a unidade”, afirmou Tânia.

Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Huce)

São 78 mil metros quadrados (m²) no campus do Itaperi Uece. O Huce receberá o atual Hospital Geral Doutor César Cals e estará sob a coordenação da Sesa. O investimento é da ordem de R$ 320,5 milhões na construção do complexo.

A unidade estará vinculada à estrutura de ensino e pesquisa da Uece, recebendo estudantes que cursam disciplinas que dependem da prática e vivência hospitalar dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciência da Saúde (CCS) da Universidade.

O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Huce) contará com mais de 25 especialidades, entre Mastologia, Hematologia, Pediatria, Urologia, além de Cirurgia Geral. Em outubro de 2023, cerca de 99% da obra já havia sido feita.