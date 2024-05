Ceará tem 3,8 casos de extorsão por dia entre janeiro e março

SEQUESTRO relâmpago foi registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza Crédito: Via Whatsapp do O POVO

O Ceará registrou uma média de 3,8 registros de casos de extorsão por dia neste ano. Ontem, O POVO publicou erroneamente este dado como "extorsão mediante restrição de liberdade", uma tipificação do artigo 158 do Código Penal Brasileiro, e motivo da demanda à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). A informação estava imprecisa, pois os dados enviados eram para todos os casos de extorsão. Segundo a SSPDS, seria necessária uma análise individual dos casos de extorsão para definir quantos seriam de extorsão mediante restrição de liberdade, comumente conhecidos como sequestros relâmpago. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por mês, são 114 ocorrências de extorsão registradas pelas forças de segurança do Estado. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da SSPDS.

O avanço da tecnologia mudou a forma como o dinheiro é usado e, consequentemente, os criminosos buscaram adaptação para cometer os delitos patrimoniais. A extorsão mediante restrição de liberdade, conhecida como sequestro relâmpago, está no parágrafo 3 do artigo 158 do Código Penal Brasileiro (CPB), e é caracterizada quando a vítima é constrangida mediante violência ou grave ameaça com o objetivo de obter vantagem econômica.

Os casos de extorsão como um todo cresceram 75% em 2022, quando chegaram a 1.371 registros. No ano passado, nova alta, com 9 casos a mais, 1.380 ao todo. Já os crimes de sequestro clássico (extorsão mediante sequestro), que são conhecidos pelo uso de cativeiro e pedido de resgate, não são registrados há pelo menos 15 meses no Estado. A mudança de estratégia dos grupos criminosos é explicada pelo delegado Rommel Kerth, titular da Divisão Antisequestro (DAS) como uma adaptação às novas tecnologias.

Segundo ele, o sequestro clássico, em que se raptava uma pessoa de forma planejada e a encaminhava para um cativeiro, onde ficava por dias, até que fosse pago um resgate, tornou-se impraticável por requerer planejamento. "A Polícia Civil, no ano de 2023, praticamente zerou esse tipo de crime no estado e a pena é grave. Não possibilita a liberdade provisória e é para 30 anos. O próprio mundo do crime não pratica a extorsão mediante sequestro por ser um crime especializado, exige uma logística grande e é um crime que não tem retorno, o retorno é cadeia", relata. Já a modalidade do sequestro relâmpago é semelhante à extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Com as mudanças relacionadas a transações bancárias e a facilidade na criação de contas digitais, os caixas eletrônicos foram esquecidos. "Temos casos anotados em decorrência da chegada do Pix. As vítimas eram levadas para caixas eletrônicos e efetuavam saques. Hoje, as vítimas são pegas e rendidas dentro do próprio veículo e são obrigadas a fornecer senhas. As quantias são transferidas para contas fantasmas e contas fraudulentas de bancos digitais", ressalta. Há queda gradual nas prisões por sequestro clássico. Em 2023, duas pessoas foram presas pelo crime. Em 2022, eram cinco detidos. Em 2021, o número era sete. De acordo com a SSPDS, o registro mais recente de extorsão mediante sequestro foi em janeiro do ano passado. Os 341 casos entre janeiro e março deste ano, perfazem quatro crimes de extorsão por dia no Ceará. Apesar do registro, a SSPDS pontua que houve redução de 7,8% em relação ao mesmo período de 2023.