Vítimas de sequestro relâmpago são resgatadas pela PM em Fortaleza

Sequestro relâmpago foi registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza Crédito: Via WhatsApp O POVO

Conforme a PMCE, os policiais identificaram o carro e iniciaram o acompanhamento tático. Os criminosos teriam perdido o controle do veículo e colidiram com um muro. De acordo com a corporação, após a colisão houve o resgate dos reféns e a prisão de suspeitos. Depois da abordagem, dois homens foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde foram autuados por roubo. Conforme o tenente Alcântara, as vítimas eram um casal de empresários e mais uma mulher. Eles foram surpreendidos na avenida Expedicionários e rendidos. Um dos criminosos assumiu o volante e outro permaneceu no banco de trás com as vítimas. Todos foram mantidos sob o poder dos criminosos por aproximadamente quatro horas. Os homens exigiam transferências em PIX.