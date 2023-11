Proprietária de supermercado e filha são vítimas de sequestro relâmpago em Fortaleza

As vítimas foram liberadas, e o carro roubado foi recuperado no dia seguinte

A proprietária de um supermercado e a filha dela foram vítimas de um sequestro relâmpago no bairro Benfica, em Fortaleza, nessa terça-feira, 31. As vítimas estavam no estacionamento do estabelecimento comercial quando foram rendidas por dois criminosos com arma de fogo.

Os criminosos pegaram o carro da mulher e as obrigaram, mãe e filha, a entrarem também no veículo. Depois, eles liberaram as vítimas no bairro Montese e seguiram com o carro roubado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o automóvel roubado foi recuperado no bairro Vila União, na madrugada desta quarta-feira, 1º, e restituído à empresária.