Empresário é obrigado a fazer pix de R$ 57 mil e recebe R$ 60 para voltar pra casa

Um empresário foi alvo de roubo com restrição de liberdade por um grupo de criminosos no bairro Bonsucesso , em Fortaleza. O crime aconteceu na segunda-feira, 18, e os indivíduos usavam roupas se caracterizando como policiais civis. O caso é investigado pela Divisão Antisequestro.

Além das vestimentas, eles usavam balaclavas, boné e óculos, para dificultar a identificação. É possível verificar indivíduos se preparando e colocando as balaclavas no momento de sair do carro e, ao entrar na casa, é possívem ver alguns com armas de fogo em punho.

Conforme a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará investiga um roubo com restrição de liberdade ocorrido no Bonsucesso na segunda-feira, 18.





Criminosos realizaram roubo com restrição de liberdade e tentaram se passar por policiais civis Crédito: Reprodução/vídeo

O caso foi noticiado por meio de Boletim de Ocorrência (B.O) e está a cargo da Delegacia Antisequestro (DAS)."A unidade realiza oitivas e diligências com o intuito de identificar a autoria do crime", explica.