Sequestro relâmpago: vítimas são resgatadas e 4 pessoas são presas em Fortaleza

Polícia Militar perseguiu os suspeitos que estavam em um veículo com vítimas em restrição de liberdade. Na ocorrência, os criminosos perderam o controle do carro e colidiram com um poste

Duas pessoas foram resgatadas de um sequestro relâmpago neste sábado, 13, em Fortaleza. O caso aconteceu após o veículo das vítimas ser roubado por quatro suspeitos no Centro da Capital. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o roubo e, ao avistar o veículo com as vítimas dentro, deu início a perseguição.

A ação policial foi iniciada com acompanhamento tático, com troca de tiros. Na perseguição, os suspeitos perderem o controle do carro e colidiram o veículo com um poste, que se chocou também com a viatura da PM.

Conforme populares, que chegaram a ver a ocorrência, na perseguição, o veículo desceu a avenida Almirante Jaceguai e seguiu na avenida Pessoa Anta, em frente ao Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema, onde, em seguida, o carro se chocou com um poste.