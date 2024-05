Ceará tem primeiro trimestre de quadra invernosa mais chuvoso desde 2009

Os dados são preliminares e ainda podem variar ligeiramente para mais ou para menos. Mas eles já superam o registro acumulado de chuva em anos inteiros. Em 2012, primeiro ano da seca mais longa da história do Ceará, foram apenas 365,1 mm nos 366 dias daquele também ano bissexto. As sucessivas marcas também ficaram aquém do esperado em 2013 (549,6 mm), 2014 (548,3 mm), 2015 (523,3 mm) e 2016 (551,3 mm).

A média anual de chuvas no Ceará é de 809,1 mm. Na prática, porém, o grosso do volume se faz na quadra chuvosa, entre fevereiro e maio, que concentra 67% do esperado de precipitação. Março, abril, fevereiro e maio, nesta ordem, tendem a acumular os maiores índices.

Neste ano, em janeiro, o prognóstico meteorológico — pragmático — batia cabeça com a otimista sabedoria popular. O fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e tende a afastar a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Nordeste brasileiro, justificavam uma previsão de 45% de chance de precipitação abaixo da média histórica.

A imprevisibilidade da natureza atuou, então, provendo um Oceano Atlântico também hiperaquecido, que afetou a ZCIT e fez o céu fechar bonito pra chover. Primeiro em fevereiro, com 230,6 mm, 90% a mais do que a média. Depois com março com 233,5 mm (desvio positivo de 13,1%). Agora com 193,7 mm, já 1,6% acima da normal climatológica.