Com chuvas já dentro da média de abril, Ceará chega a 69 açudes sangrando

O Ceará terá em abril o terceiro mês consecutivo de cenário positivo de chuvas. Depois de um fevereiro com índices pluviométricos 90% acima da normal histórica e um março com ainda mais registros de precipitação, o Estado tem agora a um abril que fechará, no mínimo, dentro da média. Neste domingo, 69 açudes estão sangrando. Em 21 dias, já choveu 190,3 milímetros (mm), segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cifra está dentro do faixa em torno da média e apenas 0,2% abaixo da normal histórica para os 30 dias do mês, de 190,7 mm.

O cenário positivo do “inverno” cearense contrasta com a prognóstico negativo que se desenhava com a presença de um “super-El Niño” neste ano. O aquecimento do Pacífico foi contrabalançado pela elevação nas temperaturas do Atlântico, a qual teve influência positiva na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e aumentou as incertezas na quadra chuvosa local, segundo a Funceme. O que se viu, então, foi um prognóstico de 45% de chance de chuvas abaixo da média para o trimestre de fevereiro a abril se confirmar como os minoritários 15% de probabilidade de precipitação acima do esperado. A normal climatológica para os três meses é a média de 518,5 mm e já choveu, de acordo com dados preliminares da Funceme, o suficiente para alcançar o nível médio de 654,4 mm no Estado.

A cifra é 7,2% maior do que a média histórica para os quatro meses de quadra chuvosa: 609,2 mm. Chuvas no Ceará: como está a quadra chuvosa nos municípios O cenário positivo do trimestre pode ser medido em diferentes cidades. Barroquinha, no limite entre Ceará e Piauí, registrou 1943,5 mm de chuva, maior marca entre os 184 municípios do Ceará. O número já é mais que o dobro do esperado para os quatro meses chuvosos, com desvio de 116,9% em relação ao normal entre fevereiro e maio. Fortaleza é a quarta com mais precipitação, em números absolutos. Foram 1.224,6 mm entre fevereiro e 21 de abril, de acordo com dados preliminares da Funceme. A cifra é 14,2% a mais do que a média histórica de quadra chuvosa. Ao todo, 151 dos 184 municípios cearenses já superaram o volume normal para todo o quadrimestre no Ceará. O resultado é quase todo uniforme nos territórios cearenses. Dez das 12 regiões hidrográficas já registram chuvas acima da média para o trimestre (fevereiro, março, abril), enquanto as duas demais (Serra de Ibiapaba e Sertão de Crateús) estão acima da normal histórica. O cenário se traduz em açudes sangrando e a capacidade hídrica do Estado atingindo margem confortável na maior parte do Estado. Atualmente, 69 dos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) estão vertendo.