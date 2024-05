Ceará registra chuva em 72 municípios; Estado tem 69 açudes sangrando

Ceará tem 69 açudes com 100% da capacidade preenchida. No mesmo período, em 2023, o Estado tinha 61 reservatórios sangrando

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 72 municípios entre as 7h de domingo, 21, e 7h desta segunda, 22, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza, teve o maior índice pluviométrico, com 46 milímetros (mm) observados (posto: Barro Alto). O Estado, além disso, conta com 69 reservatórios com 100% da capacidade preenchida.

Seguindo Iguatu, estão as cidades de Jucás (posto: Jucás), com 42 mm, Barro (posto: Barro), com 40 mm, e Milagres (posto: Agua Vermelha), com 31 mm. Fortaleza (posto: Defesa Civil de Fortaleza) registrou 3.8 mm.