Chuvas: 69 açudes estão sangrando no Ceará; veja quais

Quatro açudes sangraram entre a noite de sexta-feira, 19, e a tarde deste domingo, 21. Com isso, o Ceará chegou a 69 reservatórios com 100% da capacidade neste ano, entre os 157 monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). São seis a mais do que o número de barragens que vertiam no Estado na mesma época do ano passado.

Os açudes que encheram mais recentemente foram o Macacos, em Ibaretama; o Junco, em Granja; o Jatobá II, em Ipueiras; e o Tijuquinha, em Baturité — que já havia sangrado entre 10 de março e 17 de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos quatro, o maior é o Macacos, com capacidade para 13,2 hectômetros cúbicos Um hectômetro cúbico equivale a 1 bilhão de litros, ou 1 milhão de metros cúbicos (hm³) de água, e o menor é o Tijuquinha, com 0,48 hm³. O maior açude em sangria no Ceará é o Araras (Paulo Sarasate), em Varjota, com 859,5 hm³ de água.