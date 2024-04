Ceará tem 40% de chances de chuvas dentro da média, aponta novo prognóstico da Funceme

No trimestre anterior, o prognóstico era de 45% de chances de chuvas abaixo da média, o que não se confirmou. Enfraquecimento do El Niño aponta para cenário de chuvas dentro da média entre abril e junho

Ao contrário do prognóstico do primeiro trimestre da quadra chuvosa, no qual a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontava cenário negativo mais provável, a previsão para abril-maio-junho é majoritariamente positiva.

No prognóstico de fevereiro a abril, havia 45% probabilidade de chuvas abaixo da média . Até agora, com dois meses já encerrados, dados preliminares da própria Funceme apontam que as chuvas devem ficar entre a média ou acima dela. No bimestre fevereiro–março choveu 464,1 milímetros (mm), 41,6% acima da normal histórica de 327,8 mm.

Caso se confirme uma quadra chuvosa dentro da média, o Ceará completará o sétimo ano sem seca, depois de um período de cinco anos com poucas chuvas. Atualmente, os açudes estão no melhor nível para esta época do ano desde 2012, primeiro ano da mais longa seca da história do Estado.

Também segundo dados preliminares da Funceme, abril começou com um volume significativo de chuvas. Em oito dias, choveu 74 mm, o equivalente a 39% da normal histórica para todo o mês. Para o trimestre fevereiro a abril, a faixa considerada em torno da média é de 439,4 mm a 597,6 mm. Atualmente, com dados ainda em atualização, o trimestre acumula 538,1 mm, bem próximo do esperado para todo o trimestre, 518,5 mm.

A mudança entre prognóstico e realidade ocorreram, segundo a Funceme, em função da atuação do El Niño no Nordeste, que aumenta a tendência de estiagem no Ceará. As condições observadas, porém, mostraram favorecimento do enfraquecimento desse evento — que chegou a ser classificado como um "Super El Niño".

“A análise dos campos atmosféricos e oceânicos de grande escala mostram ainda condições de El Niño no Pacífico Equatorial, com padrão de anomalias positivas, porém com menores magnitudes em relação aos meses anteriores, mas ainda assim, indicando a atuação do fenômeno”, aponta o documento.

Já os ventos próximos à superfície e em altos níveis “apresentam fracas condições de acoplamento entre oceano e atmosfera”.

“Em subsuperfície (entre 0 e 300 metros de profundidade), ainda no oceano Pacífico, são observadas áreas com águas mais frias do que a média, essas estão aflorando na parte mais a leste, próximo à costa da América do Sul, o que favorece o enfraquecimento desse evento de El Niño”, diz a nota técnica da Funceme.

Meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto aponta que o efeito do El Niño foi sentido até na temperatura atmosférica do Estado, que esteve até 2°C acima do que a média, mas que o aquecimento também do oceano Atlântico aumentou as incertezas do quadro climatológico. Segundo ela, esse cenário ainda prevalece e é considerado "muito fora do normal".