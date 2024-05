Mil famílias são afetadas por chuva intensa em Morada Nova

150 famílias ficaram desalojadas e encaminhadas a abrigos públicos ou casas de familiares, conforme o Governo do Estado.

Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

O município de Morada Nova, localizado a 169,2 km de Fortaleza, na região Jaguaribana, recebeu fortes chuvas no fim de semana. Cerca de mil famílias foram afetadas. Destas, 150 ficaram desalojadas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram 37,3 milímetros (mm) no sábado, 20, e 62,5 mm no domingo, 21.

Os bairros da região central foram mais prejudicados. Conforme o Governo do Ceará, as famílias foram afetadas por alagamentos e interrupção de serviços como telefonia e transporte. As famílias desalojadas foram encaminhadas para abrigos públicos ou casas de familiares.

A Defesa Civil do Estado atua na região desde sábado, 10, e fez a entrega de cestas básicas, kits de higiene e colchões. Também foram realizadas visitas técnicas a reservatórios.