Ceará atinge 50% de volume de água armazenada antes do fim de abril

Ao todo, 56 açudes estão em sangria no Ceará. No mesmo período em 2023, o Estado contava com 63 açudes sangrando e 47,1% da sua capacidade hídrica

Após a sangria dos açudes Malcozinhado (Cascavel) e Pesqueiro (Capistrano), da bacia Metropolitana, e Do Coronel (Antonina do Norte), nesta quinta-feira, o Ceará chegou à marca de 56 açudes sangrando .

A 19 dias do fim de abril, o Ceará atingiu, na manhã desta quinta-feira, 11, 50% da sua capacidade reserva hídrica , com um valor que ultrapassa 9.257 hectômetros cúbicos (hm³). Os dados são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora os 157 açudes do Estado.

Além dos açudes em sangria , 14 estão com capacidade acima de 90% e 29 com volume inferior a 30%.

De acordo com informações extraídas às 11h37min desta quinta-feira, 11, o Ceará atingiu 50% da capacidade hídrica. No mesmo período em 2023, o volume registrado no Estado era de 47,1%.

Desde o início deste mês , cerca de 22 novos açudes sangraram no Estado. Apenas na semana entre os dias 4 e 11 de abril, 16 açudes entraram em sangria no Ceará.

Entre as bacias hidrográficas, apenas a do Litoral está com todos os açudes sangrando. As regiões de Coreaú (99,01%) e Acaraú (95,57%) aparecem em seguida com os maiores percentuais de água acumulada. Com as cheias do Malcozinhado e Pesqueiro, a bacia Metropolitana chegou a 74,93% de volume.

Porém, a região de Sertões de Crateús (22,30%) segue em alerta com um volume abaixo de 30% da capacidade. A maior região hidrográfica do Estado, Médio Jaguaribe, conta com 30,63%.

Em relação aos três maiores açudes do Ceará, o boletim mostra que o Castanhão, maior reservatório do Brasil, está com 29,81%, Banabuiú tem 39,14% e Orós está em 59,67%. Nessa quarta-feira, 10, o açude Araras, o quarto maior do Estado, sangrou e alcançou a capacidade máxima de 859 hectômetros cúbicos (hm³).

Volume atual das 12 regiões hidrográficas do Ceará:

Acaraú - 95,57%

Alto Jaguaribe - 57,05%

Baixo Jaguaribe - 88,74%

Banabuiú - 40,87%

Coreaú - 99,01%

Curu - 59,15%

Litoral - 100%

Médio Jaguaribe - 30,63%

Metropolitana - 74,93%

Salgado - 66,91%

Serra da Ibiapaba - 68,97%

Sertões de Crateús - 22,30%

Total - 50% (9.257 hm³ de 18.513,3 hm³)