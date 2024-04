Ceará ultrapassa marca de 40 açudes sangrando; saiba quais

Os dados são do Portal Hidrológico , da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), com atualizaçãoàs 13h28min

O Ceará atingiu a marca de 41 açudes com a capacidade máxima preenchida nesta quinta-feira, 4. O dia mais chuvoso de abril até agora fez mais dois açudes sangrarem no Ceará. Tratam-se do Poço Verde, em Itapipoca, e do Várzea da Volta, em Uruburetama.

Outros sete açudes com o nível máximo ficam na bacia Metropolitana, são eles: Acarape do Meio (Redenção), Aracaoiaba (Aracoiaba), Catucinzenta (Aquiraz), Cauhipe (Caucaia), Germinal (Palmácia), Itapebussu (Maranguape) e Tijuquinha (Baturité).

Na bacia do Curu, há seis açudes sangrando: Desterro (Caridade), Frios (Umirim), Itapajé (Itapajé), Jerimum (Irauçuba), São Domingos (Caridades) e São Mateus (Canindé).

Outros 16 açudes no Estado têm volume acima de 90% e 34 têm inferior a 30%.

O Castanhão, maior reservatório do País, tem 28,63% do nível preenchido. Os outros dois maiores açudes do Ceará estão com mais de 30% do volume acumulado: Orós está em 55,92% e Banabuiú, 38,14%

Veja quais açudes estão sangrando no Ceará: