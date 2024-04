Aporte em açudes até início de abril ultrapassa o acumulado do mesmo período em 2023

Com as precipitações da quadra chuvosa de 2024, áreas com seca grave tiveram diminuição no Estado

De janeiro até este domingo, 7 de abril de 2024, os açudes do Ceará monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) receberam 3,93 bilhões de metros cúbicos (m³) de água. O aporte já ultrapassa o registrado no igual período de 2023, quando os reservatórios ganharam 3,80 bilhões de m³.

Maior açude do Brasil, o Castanhão, na bacia do Médio Jaguaribe, está na iminência de atingir 30% da capacidade. Em 2023, o reservatório passou dessa marca pela primeira vez em nove anos. Neste ano, ele recebeu águas da transposição do Rio São Francisco.

Dos 157 reservatórios monitorados, 50 estão sangrando. Outros 13 açudes estão com 90% da capacidade e 31 seguem com volume abaixo de 30%. No mesmo período de 2023, 60 açudes sangravam.

O Orós, segundo maior açude do Estado, tem 58,56% do volume preenchido, e o Banabuiú, terceiro maior, tem 38,66%. O quarto maior açude, o Araras, está com 96,82% do volume. Em 2020, ele voltou a sangrar depois de nove anos.

Territórios com seca grave diminuem no Ceará

Com os dois primeiros meses da quadra chuvosa - fevereiro e março - ficando acima e dentro da média esperada de chuvas, respectivamente, a situação da seca no Estado também melhorou.

Conforme o Monitor das Secas, devido às chuvas acima da normalidade, houve redução de áreas com seca fraca e moderada no norte e no centro do Estado. Além disso, no sul do Ceará a seca que era considerada grave passou a se encaixar na categoria moderada.

Após quatro meses, o Ceará voltou a apresentar áreas sem seca relativa, segundo os dados do Monitor. Depois das chuvas de fevereiro, 23,5% do território não têm nenhum nível de seca relativa. Atualmente, 35 cidades do Estado têm situação de emergência por seca ou estiagem reconhecida pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

O secretário dos Recursos Hídricos (SRH), Robério Monteiro, chegou a afirmar que o Estado deve reorganizar a política para combate à seca proposta para 2024, já que os resultados das precipitações estão mais positivos do que o esperado.

Para os meses de abril e maio são aguardadas menores quantidades de chuva do que nos primeiros meses da quadra. Neste mês, a média de precipitação é de 190,7 milímetros (mm), enquanto o próximo tem média de 90,7 mm.