Moradores de Quixadá usam barco após forte chuva causar alagamento

Moradores de Quixadá , município localizado a 163,4 quilômetros de Fortaleza , enfrentaram transtornos com a forte chuva registrada no último sábado de Aleluia, 30 .

"Visitamos ainda as áreas que sofreram com alagamentos e, em conjunto com os demais órgãos, estamos buscando alternativas para solucionar os danos causados a essas famílias", explica.

Em um vídeo publicado no Instagram na tarde deste domingo, 31, o prefeito Ricardo Silveira (PSD) compartilhou a força-tarefa realizada com a Defesa Civil do Estado , a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) , a Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra), a Secretaria de Recursos Hídricos e a Polícia Militar para acompanhar a população afetada .

O prefeito também reforça que doações são aceitas.

Ceará supera média histórica de chuvas em março

O Ceará registrou no último sábado, 30, a maior chuva de março, de acordo com dados preliminares da Funceme.

A um dia do fim do mês, o Estado ultrapassou a média esperada para todo o período. De acordo com o Calendário de Chuvas da Funceme, o Ceará teve a maior precipitação do mês, com uma média diária de 24,4 milímetros (mm), registrada entre as 7 horas dessa sexta-feira, 29, e 7 horas deste sábado.

A maior chuva aconteceu no município de Acopiara, na região do Sertão Central e Inhamuns, onde foi registrada uma precipitação de 113 mm durante o período observado.

Em Fortaleza, choveu 40 mm no Posto Fundação Maria Nilva. Com as chuvas dos últimos dois dias, o Ceará registrou um acumulado mensal de 224 mm e ultrapassou a média esperada para o mês (206,5 mm), com um aumento de 8,5%. (Thays Maria Salles)