Com a maior chuva do mês, Ceará supera média histórica de março

Estado já tem acumulado acima do esperado para o período. O número não ultrapassa o valor observado em 2023, quando foram registrados 300,6 milímetros no mês

De acordo com o Calendário de Chuvas da Funceme, o Ceará teve a maior precipitação do mês , com uma média diária de 24,4 milímetros (mm), registrada entre as 7 horas dessa sexta-feira, 29, e 7 horas deste sábado.

O Ceará registrou neste sábado, 30, a maior chuva de março , de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A um dia do fim do mês, o Estado ultrapassou a média esperada para todo o período.

Entre os municípios, a maior média mensal é da cidade de Barroquinha , com 945,1 mm , indicando um desvio de 224,6% do número esperado (291,2 mm). Em seguida, está Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, com 545,9 mm , Camocim , com 509 mim , e Fortaleza, com 491,6 mm .

Com as chuvas dos últimos dois dias, o Ceará registrou um acumulado mensal de 224 mm e ultrapassou a média esperada para o mês (206,5 mm), com um aumento de 8,5%.

A maior chuva aconteceu no município de Acopiara , na região do Sertão Central e Inhamuns, onde foi registrada uma precipitação de 113 mm durante o período observado. Em Fortaleza , choveu 40 mm no Posto Fundação Maria Nilva.

Grande parte dos municípios com os maiores acumulados está nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Litoral de Pecém, onde há a maior atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor da quadra chuvosa no Ceará.

Até o dia 20 de março, todas as macrorregiões apresentavam desvio negativo, com valores próximos da normalidade ou abaixo da normal para o mês. No momento, apenas as regiões do Cariri (211,9 mm) e Ibiapaba (191,8 mm) seguem nesse cenário, com desvios de -2,1% e -19,9%, respectivamente, a partir de dados atualizados às 13h54min deste sábado.

Já a região com menor média mensal observada é Sertão Central e Inhamuns, com 175,1 mm, porém o acumulado está um pouco acima do esperado para o período, com desvio de 1%.

Previsão do tempo no Ceará

Para sábado e domingo, 31, a previsão da Funceme é de chuva em todas as macrorregiões, com os maiores acumulados no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e Alto Jaguaribe.

A precipitação nessas regiões pode ter intensidade de moderada a forte em alguns períodos, principalmente na madrugada e noite.

Em relação à temperatura, o sábado deverá contar com máximas de 34°C em alguns municípios da região de Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, as máximas devem variar de 29°C a 35°C.