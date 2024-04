Granja registra a maior chuva do dia no Ceará; veja previsão do tempo

Município de Granja registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas, com 109 milímetros Crédito: Samuel Setubal

Ao todo, choveu em 82 municípios em todo o Estado durante o período observado. Confira as maiores chuvas das últimas 24h (8/4) Granja (Posto Açude Gangorra): 109 mm

Cariré (Posto Juca): 80 mm

Uruoca (Posto Paracua): 58,6 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Sede): 54 mm

Sobral (Posto Taperuaba): 52,4 mm

Ibiapina (Posto Santo Antonio da Pindoba): 46,2 mm

Ocara (Posto Curupira): 46 mm

Icapuí (Posto Barrinha): 44 mm

Uruoca (Posto Uruoca): 40 mm

Independência (Posto Jaburu): 35,6 mm Previsão do tempo no Ceará De acordo com a Funceme, a previsão para o início desta semana é de eventos de chuvas em todas as macrorregiões do Estado, com volumes mais expressivos na região do Centro-norte, onde a intensidade da precipitação pode variar de fraca a forte durante os períodos da manhã e da tarde. Além da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as chuvas no Ceará deverão ocorrer devido às áreas de instabilidade oriundas do leste do Nordeste brasileiro, aos efeitos de brisa (terrestre e marítima) e à combinação de temperatura, umidade e relevo.