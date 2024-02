Chacina deixa quatro mortos em Aracoiaba, no Ceará

Suspeitos do crime são procurados pelas forças de segurança do Estado

Uma chacina foi registrada na noite deste sábado, 17, em Aracoiaba, município do Maciço de Baturité. Quatro pessoas foram mortas a tiros na localidade de Arraial Santa Isabel, por volta das 20h50min.

O POVO apurou que policiais militares foram acionados para a ocorrência, a partir de ligações anônimas, e, quando chegaram ao local, depararam-se com as vítimas já em óbito.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imagens das vítimas feitas no local do crime mostram que as vítimas eram quatro homens. Até a publicação desta matéria, nenhum dos mortos foi identificado oficialmente. Suspeitos do crime também não haviam sido presos.