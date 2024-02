"Graves e inaceitáveis", define Elmano sobre chacinas registradas no Ceará

Em Aracoiaba, município do Maciço de Baturité, quatro pessoas foram mortas a tiros na localidade de Arraial Santa Isabel . As mortes foram registradas por volta das 20h50min.

Equipes especializadas da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Forense (Pefoce) trabalham nas investigações das duas chacinas ocorridas no Ceará na noite desse sábado, 17. Segundo o Governo estadual, as diligências acontecem com "rigor absoluto" a fim de garantir a "prisão imediata dos responsáveis pelos crimes".

Ceará registra duas chacinas em um dia

As múltiplas mortes foram registradas com cerca de duas horas de diferença na noite desse sábado. 17. Foram as duas primeiras chacinas do Ceará em 2024.

Até a publicação desta matéria, nenhum dos oito mortos foi identificado oficialmente. Suspeitos do crime também não haviam sido presos.

