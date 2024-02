Aracoiaba terá três dias de luto após chacina que vitimou secretário

"Imediatamente após o triste episódio ocorrido na noite desse sábado, em que ocorreu a chacina de quatro cidadãos aracoiabenses, estabelecemos contato com as autoridades estaduais", disse o gestor. Segundo ele, o governador Elmano de Freitas (PT) e nomes da cúpula da segurança do Ceará foram contatados.

O município de Aracoiaba terá três dias de luto oficial após a chacina que aconteceu no sábado, 17, e vitimou quatro pessoas. Entre os mortos está o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Kennedy Guedes , que assumiu no início de 2024 a titularidade da pasta na gestão do município. A informação é do prefeito Thiago Campelo à Rádio O POVO/CBN neste domingo, 18.

"Informaram estar enviando equipes ao local e que as viaturas já estavam atuando para capturar os criminosos. Assim que tomei conhecimento do fato, me dirigi ao local para acompanhar de perto e dar todo suporte aos familiares das vítimas", afirmou Campelo.

Chacina em Aracoiaba: crime aconteceu na zona rural

A chacina no município do Maciço de Baturité foi registrada por volta das 23 horas desse sábado, 17. Quatro homens foram mortos, entre eles o secretário Kennedy Guedes.

Antes de assumir o cargo, o secretário era assessor parlamentar do presidente da Câmara Municipal de Aracoiaba, Pedro Campêlo Nogueira (PP). O vereador fez publicação com o dizer "luto" nas redes sociais. O perfil oficial da prefeitura atualizou as cores e deixou em tonalidades de preto e cinza.

Conforme as primeiras informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quatro homens com idades de 24, 25, 36 e 48 anos, foram atingidos por disparos de armas de fogo.

O crime aconteceu em um estabelecimento comercial na zona rural, na localidade de Arraial de Santa Isabel. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações.