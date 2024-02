Corpo de homem amarrado e decapitado é encontrado na Praia da Leste-Oeste

O corpo de um homem foi encontrado amarrado e decapitado na manhã deste sábado, 17, na Praia da Avenida Leste-Oeste, já na altura do bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A vítima, encontrada na faixa de areia, ainda não foi identificada formalmente. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram acionadas para o local", informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).