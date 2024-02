Após chacinas e ataques a PMs, cúpula da segurança pública faz reuniões

Repórter do caderno de Cidades

A cúpula da Segurança Pública do Ceará esteve reunida no sábado, 17, e neste domingo, 18, para deliberar ações em resposta a crimes ocorridos neste fim de semana.

Somente no sábado, duas chacinas foram registradas, em Aracoiaba (Maciço do Baturité) e em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), e seis policiais foram baleados nos bairros Barra do Ceará e Jardim Guanabara.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), diretriz repassada pelo governador Elmano de Freitas (PT) determina que “todos os esforços e recursos necessários” sejam empregados para prender os envolvidos nos crimes.