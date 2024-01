Jericoacoara: obras da estação científica da UFC devem iniciar em 2024

As obras da futura estação científica da Universidade do Ceará (UFC), na Vila de Jericoacoara, devem iniciar ainda em 2024.

O anúncio foi feito pelo reitor Custódio Almeida na cerimônia que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 19, que oficializou a doação do terreno para a construção da futura estação. O ato foi realizado na Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

Custódio classificou a cerimônia como “histórica” com a chegada da UFC. “E a gente vai fazer isso com ciência. A gente vai fazer isso tentando lembrar às pessoas que o mar precisa ser protegido. A vida vem do mar, e a vida depende do mar”, declarou.