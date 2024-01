UFC anuncia reajuste de auxílio-creche para R$ 400

Além do reajuste, crianças de até seis anos, filhas de discentes, vão poder agora se alimentar de forma gratuita no Restaurante Universitário (RU)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou, nesta quarta-feira, 18, o aumento do valor do Auxílio-Creche, que passará de R$ 281 para R$ 400. Além do reajuste, crianças de até seis anos, filhas de discentes, vão poder agora se alimentar de forma gratuita no Restaurante Universitário (RU).

Conforme o regulamento, podem usufruir do benefício "estudantes matriculados na carga horária mínima exigida no edital correspondente", que apresentem "situação de vulnerabilidade socioeconômica com base nos parâmetros estabelecidos no Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), e que tenha filhos com idade entre 6 meses e 4 anos incompletos, sob sua guarda e que coabite com a (o) mesma(o)".

A UFC também anunciou que vai fornecer um benefício de R$ 500 para alunos de baixa renda que ingressarem na instituição neste ano de 2024 por meio do meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).