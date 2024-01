UFC dará uso turístico, urbanístico e acadêmico para Acquario Ceará, diz reitor

Custódio Almeida, reitor da UFC, em entrevista ao O POVO CBN. Crédito: FÁBIO LIMA

Em meio a críticas do setor turístico sobre o Acquario Ceará se tornar a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, afirmou que não há motivos para temores antecipados da categoria, pois o projeto pretende fazer uso turístico, urbanístico e acadêmico do espaço. “O que eu posso adiantar é que as condições não são estritamente acadêmicas. (Haverá) uso do turista, uso da cidade... Tem projeto de ocupação daquele espaço com o apelo do mar”, disse Almeida, citando ainda que o turismo antecipou preocupações antes de obter detalhes, que serão revelados pelo governador Elmano de Freitas (PT) no dia 29 de dezembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A universidade é uma instituição que só faz as coisas de forma planejada. Não dá para imaginar que a gente vai começar do zero, que não se planejou, não envolveu várias pessoas antes, inclusive atestando cientificamente se é viável. Então, o que a gente vai apresentar e o que o governador vai apresentar já é produto de estudos”, acrescentou.

De acordo com Custódio, o plano começou a ser desenvolvido no início da sua gestão, mesmo sem saber se seria possível ou não, a partir de estudos de viabilidade feitos por diversas áreas da UFC, incluindo os cursos de engenharia de telecomunicações, engenharia da computação, ciência da computação e sistemas e mídias digitais. Por envolver tais cursos voltados às experiências virtuais, Almeida declarou, ao ser questionado pelo O POVO, que o uso turístico do Acquario Ceará pode envolver tais tecnologias. Acesso às comunidades O reitor também esclareceu que a proposta integra as comunidades próximas ao Acquario Ceará, como a do Poço da Draga e da Vila Almirante, popularmente conhecida como Vila dos Correios. Esta última enfrenta um imbróglio judicial de reintegração de posse movido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Almeida informou ainda que fez visitas ao local da Vila Almirante e conversou com moradores, deixando claro ao O POVO que, caso a UFC instale o denominado Campus Iracema no local, a instituição será defensora da Vila por se tratar de uma comunidade centenária. “A chegada da UFC ali é para garantir o acesso de todo mundo tranquilamente naquela área. Além de ter muitos estudantes, a gente imagina mais de 3 mil circulando daqui a pouco, significa que a área vai ser viva e democrática, porque todos vão poder estar juntos”, conforme exposto pelo reitor.

Recursos via PAC O programa de migração e expansão do Labomar para o Campus Iracema, a ser localizado no Acquario Ceará, no bairro da Praia de Iracema, terá recursos adquiridos pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), de acordo com o reitor da UFC Custódio Almeida. “Inicialmente, os recursos da lei orçamentária anual da UFC não serão usados para isso, inclusive não tem como usar, porque já é bem limitado. E, na hora que a gente tiver a sinalização de que a UFC tem o espaço físico (do Acquario), imediatamente a gente trabalhará com os projetos”, explicou. Os projetos a serem desenvolvidos pela universidade já contêm os recursos financeiros necessários, havendo a necessidade apenas de captar dinheiro para as obras via licitações. Custódio disse ter interesse na velocidade das construções.