Juazeiro do Norte tem mais de 12 mil títulos de eleitores cancelados

Mais de 12 mil eleitores da cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, tiveram o título eleitoral cancelado. Entre os motivos, estão a falta de revisão biométrica e a ausência em três eleições consecutivas sem justificativa. Para poderem votar no pleito de 2024, os cidadãos devem regularizar o documento até o próximo dia 8 de maio.

“Em 2014 a região do Cariri passou por uma revisão biométrica, quem não compareceu à revisão, teve seu título cancelado”, explicou Eduardo Pontes, chefe da Seção de Atendimento ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

O cancelamento do título de eleitor impede o cidadão de votar e traz outras consequências, como: