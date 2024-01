Elmano promete mudança de estratégia e descarta troca no comando da segurança pública do Ceará

Governador disse reconhecer que a segurança pública é o maior desafio do País e também para o Ceará. Nesta manhã, nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana da Pefoce foi entregue

A informação foi dada durante solenidade de entrega da nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), no bairro Benfica, em Fortaleza.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou na manhã desta quinta-feira, 11, que planeja ações integradas de segurança pública e também mudança de estratégia .

Em live nessa quarta-feira, 10, ele já havia adiantado que deve se reunir com os prefeitos de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape — municípios com maiores índices de homicídios no ano passado.

"Segurança pública é uma dificuldade o ano inteiro e todo dia. Ela nao tem sido uma dificuldade apenas neste momento. Desde que assumi (como governador), reconheço que a segurança publica é o maior desafio de política pública do País, também é para o Ceará", explicou.

O governador citou a contratação de 1.300 policiais militares, entre praças e oficiais, e a determinação de convocação de policiais civis e profissionais da Perícia.

"Vamos fazer alterações de estratégia de enfrentamento na segurança pública no Ceará. Eu sou da tese que você tem que fazer, falar menos e fazer mais [...] Penso eu que é mais importante que a população perceba isso na rua, na ação concreta que vamos realizar", informou.

Além da promessa de contratar mais policiais, Elmano reforçou que quer parcerias, "seja na área de iluminação pública, seja recuperação de praça, seja de guarda municipal atuando no município de maneira articulada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil".

"Uma área de inteligência, nós vamos fazer uma alteração, inclusive com projeto de lei na Assembleia, teremos novidades nos próximos meses", disse.