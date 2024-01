Mais Infância abre até 25 de janeiro seleção para agentes sociais

A Secretaria da Proteção Social (SPS) do Ceará está com seleção aberta para agentes sociais do Programa Mais Infância Ceará. O edital recebe inscrições até 25 de janeiro.

Ao todo, são 41 vagas para início imediato, mais cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da SPS, que pode ser acessado clicando aqui.

A função dos agentes sociais é acompanhar os beneficiários do Mais Infância, realizando questionários com as famílias para aprimorar a aplicação do programa.