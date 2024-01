Ceará termina 2023 com maior número de doações de sangue dos últimos 7 anos

Sangue coletado nos hemocentros é utilizado para tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidade de transfusão Crédito: Samuel Setubal

As doações também foram realizadas em outros polos do Ceará, como na Região do Cariri, que somou 18.876 bolsas de sangue, Região Norte, com 18.046, Sertão Central, com 8.487, e Centro-Sul, onde 6.700 foram contabilizadas. Doações salvam vidas O sangue coletado nas unidades é utilizado pelo Hemoce para tratamento e acompanhamento de pacientes com necessidade de transfusão em mais de 500 unidades de saúde espalhadas pelo Ceará. Pessoas com doenças hematológicas, câncer e que passarão por cirurgias são as principais beneficiadas pelo gesto de solidariedade. Uma delas é Sammia Menezes, 40, portadora da síndrome mielodisplásica, que desde 2009 realiza transfusão de sangue no Hemoce. Desde então, a paciente recebeu mais de 250 bolsas e busca conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador. “Sempre que peço um carro por aplicativo para vir até o Hemoce ou outra unidade de saúde, sempre falo sobre a importância da doação de sangue. O sangue salva vidas, não é só mais uma frase clichê [...] Mesmo que eles digam que têm medo, falo que o processo é tranquilo, e uma bolsinha daquela faz com que muita gente volte pra casa, porque se a gente não tomar, a gente não vive. Você doar sangue é dar oportunidade para que mais pessoas possam viver e dar continuidade aos seus tratamentos, porque ninguém vive sem sangue”, conta Sammia, em nota divulgada pelo Hemoce. As doações são feitas tanto com caráter ocasional, em campanhas alusivas ou visitas voluntárias ao Hemoce, quanto de forma programada, com doadores assíduos, respeitando os prazos estipulados pelo Hemocentro.

Este último é o caso de Fábio Felipe, 23, que já realizou 20 doações de sangue. Para ele, essa é uma forma simples de ajudar pessoas que muito precisam, além de um motivo de orgulho. “Alcançar as 20 doações no Hemoce é uma conquista muito importante porque reforça o meu compromisso firmado em novembro de 2018, quando doei pela primeira vez, motivado pelo sentimento que surgiu dentro de mim de me tornar um doador voluntário. Doar sangue é ter empatia com o próximo. Pretendo um dia chegar a 100 doações e continuar ajudando a salvar vidas junto com o Hemoce. Convido a quem ainda não é doador que se voluntarie e entre para o time dos doadores de sangue”, conta, também em nota, o rapaz que realizou quatro doações durante 2023. Como ser um doador Podem doar sangue aqueles que estejam na faixa etária entre 16 e 69 anos, saudáveis e com peso acima de 50 kg. Para participar é necessário ir até uma unidade do Hemoce levando documento oficial com foto e bem alimentado.

Os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal. O documento está disponível no site do hemocentro. Locais de doação na Capital - Sede do Hemoce: Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo

- Posto de coleta Praça das Flores: Av. Desembargador Moreira s/n – Aldeota

- Posto de coleta Shopping RioMar Fortaleza: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu.