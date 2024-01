Unidade de Pronto Atendimento para animais é inaugurada no Crato

A partir desta terça-feira, 9, a população do Crato, no Cariri, conta com o funcionamento de uma Unidade de Pronto-Atendimento para animais (UPA-Animal) para atender as demandas de atendimentos de animais domésticos. Funcionando de segunda a sexta-feira com vinte vagas por dia, as consultas e procedimentos no local serão feitas por meio de agendamento.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o secretário adjunto de meio ambiente do Crato, Stephenson Ramalho, explica que os atendimentos funcionam das 8 às 17 horas e que não há regime de plantão na unidade.

