Governador assina ordem de serviço para obras do contorno de Guaraciaba do Norte

Nesta quarta-feira, 10, o governador Elmano de Freitas assina a ordem de serviço para o início da obra do contorno em Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba. A obra insere um asfaltamento de 5,56 km para a CE-425, diminuindo o fluxo de veículos de carga da parte central do município.

Ao O POVO, o prefeito de Guaraciaba do Norte, Adail Machado explica que a rodovia liga a CE-187, que fica entre Guaraciaba e São Benedito, à saída que leva ao município de Ipu. “O contorno além de melhorar o tráfego no centro da cidade, vai oportunizar o desenvolvimento daquele local por onde a rodovia passa, além de diminuir o tempo de viagem entre uma cidade e outra”, disse.

A ordem de serviço será assinada no Ginásio Poliesportivo localizado na Avenida Tenente Matias, na saída para Ipu, em uma cerimônia solene que acontece às 17 horas. “O início da obra tem seu prazo iniciado a partir da assinatura da ordem de serviço. A expectativa é que seja entregue em um período breve”, afirmou.