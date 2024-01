Primeira reunião do governo Elmano em 2024 define estratégias para combater facções

A primeira agenda de 2024 do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), teve como foco discussão sobre estratégia integrada para a área segurança pública com foco na juventude, com objetivo de combater as facções no Estado. O encontro realizado nesta terça-feira, 2, na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), em Fortaleza, reuniu pastas como Proteção Social, Juventude e Educação.

"Nessa primeira agenda de 2024, estive novamente com a cúpula da Segurança Pública do Ceará e com secretários de pastas estratégicas na promoção de projetos sociais, culturais e de geração de emprego e renda. O objetivo é discutir, de forma integrada, as ações de combate à criminalidade e políticas de prevenção voltadas, sobretudo, para a nossa juventude", destacou o governador.