Chefe de grupo criminoso do Ceará suspeito de matar policial é preso no Pará

Suspeito é apontado como líder de grupo criminoso de Maracanaú

Um homem apontado como líder de um grupo criminoso no Ceará foi preso nesta segunda-feira, 8, no estado do Pará. Romário Alves de Sousa, de 29 anos, teria atuação principal em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e teria fugido para o Norte do País. Detido em flagrante, o homem ainda seria suspeito de ordenar diversos homicídios no município cearense, incluindo a execução de um policial militar. Conhecido como "Artilheiro", Romário é investigado há pelo menos seis meses pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Ele é apontado com uma das lideranças, ordenando homicídios, porte de arma de fogo e envolvido com o tráfico de drogas. Contra ele constava um mandado de prisão, justamente por chefiar organização criminosa”, comenta o delegado titular da Draco, Alisson Gomes.

Segundo levantamentos policiais, Romário ainda é investigado por ser mandante de diversos homicídios registrados na região de Maracanaú. Os crimes seriam ligados à disputa entre grupos criminosos. Conforme o delegado Alisson Gomes, Romário de Sousa ainda seria suspeito de ser o mandante da execução de um policial militar. O crime aconteceu em maio de 2023, na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), em Maracanaú. Na ocasião, Francisco Wellington Sousa Ramos, o soldado W. Ramos, foi morto com 14 disparos de arma de fogo. Durante as investigações, foi possível mapear que o homem estaria fora do Estado, mais precisamente no Pará. Equipes policiais cearenses se deslocaram para o estado paraense e, com o apoio da Polícia Civil do Pará (PC-PA), conseguiram localizar o alvo. Romário foi capturado em uma residência no município de Castanhal, Região Metropolitana de Belém. O suspeito estava residindo em um imóvel locado de padrão mediano e tinha também um veículo de luxo, que foi apreendido para a continuidade das investigações, ainda conforme a Polícia. Ele também estava na posse de um documento falso em nome de terceiros, motivo pelo qual foi autuado em flagrante. Após a prisão, ele foi conduzido a uma unidade policial.

