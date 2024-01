Filhote de cachorro é resgatado de poço por bombeiros em Alcântaras

Um balanço feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), mostra que foram resgatados, entre janeiro e novembro de 2023, cerca de 10.191 animais em situações de risco .

Esse número representa um aumento de 12,75% se comparado com o mesmo período de 2022, no qual foram salvos um total de 9.038. No recorte deste ano, o destaque de mais animais resgatados vai para as cobras jibóias, gatos e cachorros.

Alguns cuidados são indicados pelos bombeiros para a prevenção de situações que coloquem em risco a vida de animais, como cobrir todos os poços com tampas de segurança e verificar regularmente, garantindo que estão seguras.