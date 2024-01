Homem foragido por tráfico de drogas no Ceará é preso em Minas Gerais

Um homem de 27 anos, foragido por tráfico de drogas no Ceará foi preso na cidade de Itabirito, no interior de Minas Gerais (MG) neste sábado, 9. A prisão aconteceu em ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e a Polícia Militar de Minas Gerais.

No local, os agentes policiais cumpriram o mandado de prisão expedido pela Vara Única de Jaguaretama, no Ceará. Além do crime do comércio ilegal de drogas, o homem, natural do município de Jaguaribara, a 261 quilômetros de Fortaleza, integra um grupo criminoso e respondia por roubo majorado e por crime do Sistema Nacional de Armas.

Após a prisão, ele está à disposição da Justiça.