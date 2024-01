Dia D de Vacinação contra Covid-19 em Fortaleza tem baixa adesão

Campanha busca ampliar imunização contra Covid-19 em resposta ao aumento de casos registrados no Ceará; mutirão é segundo na Capital no espaço de uma semana

Até o meio-dia, haviam sido realizados pouco mais de 240 atendimentos. Considerando os três Vapt-Vupt e os postos de saúde abertos para vacinação aos fins de semana, no sábado anterior foram quase 3.500 doses do imunizante aplicadas.

A imunização não se restringiu apenas à Covid-19 : todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde estavam sendo ofertadas. A movimentação no espaço era tranquila, com pouco tempo de espera entre a chegada ao Vapt Vupt e a aplicação da dose.

Fortaleza recebeu neste sábado, 9, o segundo "Dia D de Vacinação" contra a Covid-19 no espaço de uma semana . O POVO esteve no Vapt Vupt do Papicu, um dos locais de aplicação dos imunizantes .

Os espaços para imunização de crianças e de adultos eram separados. A procura da vacinação infantil, no entanto, foi baixa, com diversos momentos onde a sala de aplicação ficava vazia. No Ceará, até o fim de novembro, apenas 4% das crianças até cinco anos de idade havia tomado as três doses.

A secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, pontua que a campanha de vacinação dura 15 dias, e está entrando na segunda semana. De acordo com ela, existe a possibilidade de estender o período, caso a adesão seja baixa. "A gente quer a maior cobertura possível nas crianças abaixo de cinco anos de idade", diz Tânia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09.12.2023: Tânia Mara Silva Coelho, secretária de saúde do estado. Segundo dia D de vacinação. Vapt Vupt, Rio Mar Papicu. Crédito: FÁBIO LIMA

Em relação à população geral, a secretária afirma que o governo está monitorando o aumento de casos de Covid-19 no Ceará. Segundo ela, no entanto, ainda não há previsão de novas medidas restritivas, e segue-se a orientação do Ministério da Saúde: o uso de máscaras permanece sendo recomendado somente a pacientes nos grupos de risco e pessoas com sintomas gripais.

A suspeita é que o crescimento da Covid-19 no Ceará esteja relacionada à presença de uma nova subvariante do coronavírus. Segundo o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Antonio Lima Silva Neto (Tanta), o sequenciamento genético dos vírus em circulação deve ser concluído até esta segunda-feira, 11, confirmando ou descartando a existência da subvariante no Estado.

Por ora, não deve haver mudanças na estratégia de enfrentamento à Covid-19 no Ceará. Novas medidas podem ser aplicadas, no entanto, caso o número e a gravidade dos casos continue a aumentar.