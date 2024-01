Bombeiros resgatam mais de 10 mil animais no Ceará em 2023

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O número representa um aumento de 12,75% ante o mesmo período no ano passado, quando foram salvos 9.038 animais

Entre janeiro e novembro de 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou 10.191 animais em situação de risco no Estado. Comparado ao mesmo período de 2022, o número bichos um aumento de 12,75% nas ações, já que no período anterior haviam sido salvos 9.038 animais.

Os dados fazem parte do levantamento do CBMCE e englobam Capital e Interior do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cobras, gatos e cachorros estão entre as espécies mais resgatadas. Mas há também animais de grande porte, como vacas e cavalos, e outros répteis, como jacarés e iguanas. Os bombeiros aturam ainda em resgates de alguns tipos de aves, como araras e corujas.