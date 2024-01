Homem é morto a tiros e outra pessoa fica baleada em festa no Ceará

A outra pessoa baleada, que ainda não foi identificada, foi socorrida para o Hospital e Maternidade Maria Roque de Macedo, em Iracema. Logo depois foi transferida para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte , a 202 quilômetros de Fortaleza.

Um homem de 44 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira, 8, durante festa no Parque de Vaquejada José Germano Vianna, no município de Iracema , a 286 quilômetros de Fortaleza. Durante a ação, uma outra pessoa também foi baleada pelos disparos. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. Nenhum suspeito foi preso ate o momento.

“As investigações ficarão a cargo da Delegacia Municipal de Iracema, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)”, disse a pasta. Ainda segundo a SSPDS, as diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar a autoria do crime.

O POVO apurou que a ação aconteceu na propriedade do cantor cearense Junior Vianna. No local, estava sendo realizado o evento “Vaquejada do Vianna”, que teve início nessa sexta-feira, 8, e seguiria até este sábado, 9, com atrações musicais.

Por meio das redes sociais, o cantor Junior Vianna anunciou o cancelamento da gravação do seu DVD, que seria realizado neste sábado no evento, por recomendações médicas. O crime não foi citado pelo cantor.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Iracema: (88) 3428 5020