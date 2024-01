Cachorro que ajudou pacientes na pandemia toca o sino para 'comemorar' fim do tratamento contra o câncer

Quinn, um cachorro labrador que ajudou muitos pacientes durante a pandemia de Covid-19, em um hospital dos EUA, “tocou o sino” após o fim do tratamento contra um câncer em uma clínica em Asheboro, na Carolina do Norte. Na terça-feira, 5, o animal comemorou o fim da quimioterapia.

Diagnosticado com linfoma em junho de 2023, Quinn começou a realizar o tratamento quimioterápico. Foram 12 sessões que o doguinho enfrentou, finalizadas no dia 27 de novembro.

Na última semana, o doguinho teve direito a uma festa com a presença de diversas pessoas, entre elas, as enfermeiras do hospital e amigos. Lá, ele tocou a campainha com a pata numa celebração que significava sua conclusão dos tratamentos.