Veja a previsão do tempo durante eclipse anular em Fortaleza e regiões do Ceará

O órgão esclareceu que não há previsão de chuva para o Ceará, mas que áreas do norte do Estado, incluindo Fortaleza deverão ter o céu mais encoberto. Ainda segundo o Funceme, a nebulosidade não deve atrapalhar a visualização do fenômeno. Para o Cariri , a previsão é de céu mais claro.

Leia mais | Eclipse solar: o que pode e não pode fazer no fenômeno; veja cuidados

Eclipse solar anular

O eclipse anular do sol está previsto para este sábado, 14, e poderá ser visto do Brasil. Na ocasião, a lua vai cobrir a maior parte do disco solar, deixando apenas um anel brilhante na borda. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) vai capturar as imagens do eclipse solar direto de Juazeiro do Norte, um dos locais mais favoráveis para acompanhar o fenômeno. Material será utilizado pela Nasa, que deve transmitir evento para o mundo.

O IFCE também vai enviar as gravações para o Observatório Nacional. Órgão, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), vai reunir as imagens capturadas em todo Brasil e transmitir ao vivo pelo YouTube, o que vai permitir que as pessoas acompanhem o "eclipse de forma remota e sem riscos". (Colaborou: Gabriela Almeida)

Transmissão do eclipse:



Onde: Canal do Observatório Nacional no Youtube