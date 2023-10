Cariri tem vista privilegiada para eclipse solar; transmissão será feita pela Nasa

Equipamentos da Nasa foram montados na região para a transmissão do fenômeno às demais partes do mundo

A região do Cariri cearense é uma das melhores do mundo para assistir ao eclipse anular do sol que ocorrerá no próximo sábado, 14 de outubro. A informação foi dada pelo diretor do Planetário Rubens de Azevedo, Dermeval Carneiro, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nessa segunda-feira, 9. Segundo ele, equipamentos da Nasa foram montados na região para a transmissão do fenômeno às demais partes do mundo.

“A região do mundo onde será vista é no Cariri. Nós conseguimos com o Observatório Nacional um canal de transmissão da Nasa. A Nasa precisa dessas imagens porque lá do outro lado do mundo não vão ver o eclipse. Então, vai ser do Cariri para o mundo a transmissão”, explicou.

Demerval explicou, ainda, quais os cuidados devem ser tomados por aqueles que querem assistir ao eclipse sem que haja riscos à saúde ocular: Raio-x, filme fotográfico, óculos de sol, binóculo ou telescópio devem ser evitados. A orientação é usar um Filtro de solda Nº 14 ou equipamentos específicos para a visualização do fenômeno.