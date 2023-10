Lentes de proteção para eclipse em Fortaleza estão quase esgotadas; veja onde comprar

Em busca do equipamento próprio para isso, ou seja, óculos ou vidro de solda número 14, O POVO entrou em contato com 10 lojas para saber da disponibilidade

Em busca do equipamento próprio para isso, ou seja, óculos ou vidro de solda número 14 , O POVO entrou em contato com 10 lojas. Destas, apenas uma ainda possuía o material.

Com o eclipse solar anular previsto para acontecer neste sábado, 14, as lentes de proteção para conseguir assistir o fenômeno, sem risco para a saúde, já estão esgotando nas lojas de Fortaleza.

Com a alta procura, os fornecedores estão aumentando seus preços. Em depoimento, uma fonte informou que, na terça-feira, 10, havia comprado o equipamento por R$ 5,50 na própria R Chagas & Cia.

Já a Normatel e a Construtop informaram que nem sequer possuíam o material, mas que havia muita gente ligando para as unidades pedindo o filtro.

O Sol desaparecerá progressivamente do céu a partir de 15h, atingirá seu ápice às 16h45min e terminará às 17h30min. O fenômeno será visível como um eclipse anular por uma faixa estreita que passa pelos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.



No Ceará, os municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu são onde o “anel de luz” estará bem visível. Já em Fortaleza e em outras regiões do Estado, a passagem da Lua entre a Terra e o Sol será vista como um eclipse solar parcial.



Quais os melhores locais para assistir o eclipse no Ceará?

Em toda a região entre Juazeiro do Norte e Iguatu, o eclipse será visto com o “anel de luz” .Em Fortaleza e em outras regiões do Ceará, será visto apenas parcialmente.