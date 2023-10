Veja os melhores horários para observar o eclipse neste sábado, 14

O fenômeno pode ser visto de forma completa nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. Confira os melhores horários para observar o eclipse nesses locais

O eclipse solar anular de 2023 ocorre neste sábado, 14 de outubro (14/10). Ele irá percorrer a América do Norte, Central e do Sul, finalizando em Natal, Rio Grande do Norte. O ponto máximo do eclipse, quando a Lua está completamente na frente do Sol, poderá ser visto em horários específicos em cada capital do País.

Segundo a Nasa, na América do Sul, o eclipse passará pela Colômbia antes de terminar ao largo da costa de Natal, no Oceano Atlântico. Assim, o Nordeste terá entre 80 e 90% de visibilidade. Confira o melhor horário para observar o eclipse:



