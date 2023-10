Eclipse solar anular: saiba onde e como ver o fenômeno no Ceará neste sábado

Fenômeno poderá ser visto parcialmente na Capital. Em outros municípios do Estado, a sombra projetada será registrada com anularidade completa

O eclipse solar anular ou anelar ocorre quando há o alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol . Nesse caso, a Lua cobre a luz do Sol, porém, devido à distância entre o satélite natural e o planeta, esse bloqueio não é total e apenas as bordas do Sol continuam visíveis, formando uma espécie de “anel de luz”.

O eclipse anular do sol ocorrerá na tarde deste sábado, 14, e o fenômeno será visível em grande parte do Brasil. Em algumas regiões do Norte e Nordeste, a população poderá assistir ao fenômeno astronômico de forma completa.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri , nessa segunda-feira, 9, o diretor do Planetário Rubens de Azevedo, Dermeval Carneiro, informou que equipamentos da Nasa foram montados na região do Cariri cearense para a transmissão do fenômeno a outras partes do mundo.

“A melhor região para ver, sem dúvida, é o Centro-Sul do Estado, que é onde a gente vai ter a visão da anularidade. Santana do Cariri é uma cidade pequena e muitos astrônomos estão apostando lá como o melhor lugar para ver, mas em Iguatu também, Cariri e toda a região Centro-Sul vai permitir essa visibilidade da anularidade”, destacou.

Segundo Romário Fernandes, o lugar ideal para assistir ao eclipse e observar toda a anularidade será no Centro-Sul do Ceará .

Em Fortaleza e outros municípios do norte do Estado, o eclipse será parcial e a sombra total não será projetada. Com uma cobertura de cerca 85%, o Sol ficará com o formato minguante nessas regiões.

De acordo com o astrônomo e colunista do OP+ Romário Fernandes, o eclipse em todo o Ceará terá cerca de duas horas, iniciando-se por volta das 15h25min e terminando em torno de 17h30min. Porém, o percentual de visibilidade terá variações dependendo da localidade.

Nove estados terão regiões onde a anularidade do fenômeno poderá ser registrada: Amazonas, Ceará , Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Em outros locais, como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, o observador verá o fenômeno apenas parcialmente.

Apesar do alto de percentual de visibilidade do eclipse no Ceará, é necessário ter alguns cuidados na hora de assistir ao fenômeno. O astrônomo Romário Fernandes enfatiza que a observação do eclipse solar não deve ser feita a olho nu e diretamente para o sol, por conta da intensidade da luz e da possibilidade de danificar a retina.

“Os eclipse solares, mesmo os anulares e os totais, não são tão raros assim, no sentido de que acontecem praticamente todos os anos, mas em locais diferentes da Terra. A sensação que temos é de que o eclipse solar é uma coisa muito rara, porque ele demora para acontecer duas vezes consecutivas na mesma região da Terra. O último eclipse visível do Ceará foi em 1995. A gente está tendo esse agora e lá para 2043 ou 2045, mais ou menos, a gente vai ter um novo eclipse solar total, visível daqui também”, explicou.

Romário Fernandes explica que o fenômeno não é tão difícil de ocorrer e cerca de dois a três eclipses solares acontecem anualmente. Porém, a raridade do fenômeno está relacionada ao registro dos eclipses no mesmo local do planeta.

O fenômeno também pode ser visto com o uso de algum item que proteja os olhos. Nesse caso, há duas opções: o uso de filtro de solda com 14 milímetros , utilizado no visor das máscaras dos soldadores, ou os óculos especiais , que podem ser encontrados em lojas especializadas, apesar da busca aumentar nos últimos dias.

“Você faz um buraquinho na caixa e deixa passar a luz do sol por esse buraco, projetando dentro da caixa no ambiente escuro. Durante o eclipse, você consegue ver se formando nessa bolinha.”

Na loja Casa da Solda, localizada no Centro de Fortaleza, a busca pelo filtro de solda aumentou nos últimos dias. Segundo Fátima, funcionária do estabelecimento, uma fila com cerca de 30 pessoas em busca do item foi registrada na manhã desta sexta-feira, 13.



O produto custa em torno de R$ 18, e a funcionária contou que, por causa da alta procura, os fornecedores elevaram os preços.



Utilizar chapas de raio X, vidro escurecido ou tentar olhar para o sol a partir do reflexo na água não são recomendados, pois podem causar danos à visão. Mesmo com o uso de métodos seguros, Romário também pontua que a população deve evitar olhar para o eclipse durante muito tempo.



“Não é recomendável olhar por minutos consecutivos, porque a luz do sol acaba superando a barreira protetiva, e isso pode danificar a retina. Você olha ali por 20 ou 30 segundos no máximo, descansa a vista e fica um tempo sem olhar por um minuto. Também não é recomendável ficar exposto por horas seguidas ao sol, a não ser que esteja com protetor solar. E aí, é só aproveitar o espetáculo”, complementa Romário.

Onde ver o eclipse solar anular em Fortaleza?

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Planetário Rubens Azevedo, do Centro Dragão do Mar, distribuirão aproximadamente oito mil óculos especiais para a ocasião. O fornecimento dos itens foi feito em Fortaleza, Sobral e no Cariri.

Nessa quarta-feira, 11, o Planetário abriu as inscrições, que já foram encerradas, para os moradores de Fortaleza interessados em receber o item. O equipamento distribuirá mil óculos, que poderão ser retirados somente após a realização de um treinamento, feito em duas turmas no Auditório do Dragão do Mar, horas antes do início do eclipse.

A população também poderá assistir ao eclipse no Observatório Astronômico Otto de Alencar, localizado no Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde também será feita a distribuição dos óculos, a partir das 15 horas.

O MCTI transmitirá o fenômeno ao vivo pelo canal do Youtube do Observatório Nacional. A transmissão terá início às 11h30min e prosseguirá até 18 horas.