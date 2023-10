Eclipse solar: o que pode e não pode fazer no fenômeno; veja cuidados

Confira os cuidados necessários para observar o eclipse solar no sábado, 14 Crédito: Jason Howell/Unplash

O eclipse solar anular chega ao Brasil na tarde de sábado, 14, mas acompanhar o fenômeno pode exigir cuidados extras com a visão. Isso porque olhar diretamente para os raios solares, mesmo durante o eclipse, é nocivo para a retina. No evento, a maior parte do Sol é coberta pela Lua, mas o satélite natural não consegue bloquear completamente a luz do astro, deixando uma borda brilhante ao redor. A aparência pode lembrar um "anel de fogo". O último eclipse anular aconteceu em 2021, mas não foi visível em território brasileiro. Após outubro de 2023, a população só conseguirá avistá-lo novamente no País em fevereiro de 2028, segundo informações do Observatório Nacional (ON).

Saiba como aproveitar o eclipse solar anular sem impactos à visão. Eclipse solar: cuidados para observar o fenômeno “A quantidade de luz que chega do Sol até aqui é muito alta, muito mais alta do que a nossa estrutura ocular consegue suportar. Então tentar observar o eclipse sem uma proteção, sem algo que filtre esse excesso de luz solar, é extremamente perigoso”, começa o professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, Romário Fernandes. O profissional também é editor do canal Astronomicamente e descreve os potenciais danos à retina ao O POVO. “Dependendo do grau de exposição (da luz solar), é algo que pode vir a ter consequências mais pra frente. (...) A gente pode sintetizar dizendo que o risco é a cegueira”, diz. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Com a chegada do eclipse, Fernandes apresenta métodos ao observador interessado. O primeiro, da projeção, inclui produzir uma “caixinha”, fazer um pequeno orifício em um lado do objeto “e deixar que os raios luminosos se projetem do outro lado”, completa. Olhar diretamente para o Sol, ao invés de sua projeção na caixa adaptada, ainda é possível, desde que o indivíduo se equipe com a proteção adequada. Entre os sistemas mais indicados está o vidro de solda número 14.

Eclipse solar: proteção extra para o observador Os filtros solares normalmente possuem estrutura de papelão, com uma lente que aparenta ser de papel celofane. Nas “pernas do óculos”, costuma-se encontrar a indicação da certificação, comprovando sua autenticidade. “O ideal seria olhar (para o eclipse) 20, 30 segundos, aí descansar a vista e depois de um minuto ou dois olhar de novo. Porque mesmo eles (os óculos) não vão proteger 100%”, destaca Romário. Até 2100, Brasil terá presenciado 47 eclipses solares anulares; CONFIRA

Eclipse solar: o que não vale usar O professor de astronomia ainda alerta para o uso de óculos de sol, vidro escuro ou até mesmo a observação do Sol refletido em uma bacia de água. Nenhum deles são métodos recomendados ou seguros para a população em geral. “Todos esses métodos podem ser extremamente prejudiciais, porque eles reduzem o brilho, a luz visível que chega aos nossos olhos. (...) Mas nenhum deles bloqueia o infravermelho, o ultravioleta”, completa. Onde assistir ao eclipse solar? O eclipse solar anular será transmitido ao vivo e gratuitamente pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa) e pelo Observatório Nacional brasileiro em formato de live na plataforma YouTube.