Ceará: 32% das escolas públicas não têm internet de qualidade

No Ceará , 32% (1.882) das 5.913 escolas públicas do ensino básico não têm internet de qualidade. A promessa do Governo Federal, por meio da Estratégia Nacional Escolas Conectadas , é levar banda larga fixa de fibra óptica às 1.882 unidades do Estado sem esse tipo de acesso até 2026.

A meta é garantir conexão por fibra óptica ou via satélite com velocidade de pelo menos 1 Mbps por aluno. Das 27 unidades federativas, as 13 com menor taxa de acesso a internet de qualidade estão localizadas no Norte ou no Nordeste.

No Estado, são cerca de 1,7 milhão de matrículas na educação básica. Ceará é um dos seis estados brasileiros sem nenhuma escola sem energia, conforme dados do MEC com base no Censo Escolar de 2022.

Internet nas escolas: números do Ceará

Conforme levantamento do ministério, 42% (2.519) das unidades públicas de ensino básico não tem nem acesso acesso por Wifi. Em 74% (4.380) das escolas, não há dispositivos em quantidade adequada.

Conforme o Governo Federal, o Ceará tem 461 escolas com velocidade de internet monitorada e adequada, 1.921 com velocidade monitorada, mas de qualidade insuficiente. Outras 3.531 não têm qualquer tipo de monitoramento com relação à velocidade.

Segundo o programa, estas unidades devem receber Medidor Educação Conectada, disponibilizado pelo MEC, por meio do qual cada escola pode medir a velocidade disponível nas suas dependências.

Para as escolas que não possuem acesso a energia elétrica ou que possuem somente acesso à energia elétrica de gerador fóssil, será viabilizada a conexão com a rede pública de energia ou geradores fotovoltaicos.