Prefeitura de Fortaleza premia escolas, professores e alunos por resultados no Spaece

ESCOLA Municipal Professor José Cirio Pereia Filho conquistou primeiro lugar Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

"É uma motivação com incentivo financeiro que a gente tem para que todos cheguem no nível excelência máxima. A gente não quer selecionar ninguém, a gente quer que todo mundo tenha um nível de excelência que é a escala de proficiência do Spaece", detalha a secretária da Educação, Dalila Saldanha. A Escola Municipal Professor José Cirio Pereia Filho foi a unidade que alcançou o 1º lugar geral do Município, com 99,1% de alfabetização no 2° ano no Spaece. Localizada no Conjunto Jardim Jatobá, bairro Siqueira, a equipe preza pela parceria entre a equipe e foca na necessidade de cada aluno para conseguir atingir os objetivos. É o que relatam Germana Castro e Odailza Lima, que atuam como coordenadoras na escola. Flávio Augusto Bandeira Valentin, 16, e a mãe, Deyse Bandeira, 40 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Flávio Augusto Bandeira Valentin, 16, que cursou o 9° ano na Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, no bairro Jardim América, foi um dos premiados. Atualmente, ele faz curso de técnico em edificações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). "Hoje, eu tô aqui honrando todo o apoio que os professores me deram. Eu comecei a ter interesse de entrar no IFCE quando os professores começaram a falar sobre isso. Comecei a estudar", compartilhou. Deyse Bandeira, 40, mãe do estudante lembra do apoio que o filho recebeu durante o período em que estudou na unidade municipal. "É um orgulho, ele é muito estudioso. E os professores são muito empenhados. Não deixam a desejar aos de nenhuma escola particular. Na pandemia, eles acompanhavam muito", relata.

O prefeito José Sarto (PDT) destacou o protagonismo estudantil e a equipe de profissionais da educação do Município. "Não é uma das melhores, é a melhor educação das capitais brasileiras", elencou. Segundo ele, a estratégia para alavancar os resultados é investir na proposta pedagógica e engajar a equipe. "Planejamento estratégico, planejamento de aula, avaliação periódica e exemplo. Cada escola incentiva a outra. Aqui não há concorrência para ser protagonista diminuindo outro. Aqui, um puxa o outro", elogia. Embora tenha melhorado resultados ao longo da última década, a rede municipal de Fortaleza não conseguiu nenhuma escola em nível da premiação Escola Nota 10 no Spaece 2022. Todas as 374 unidades premiadas foram de municípios do Interior.



Quem foi premiado no Prêmio Escola com Excelência em Desempenho Foram premiadas com placas e recursos financeiros as escolas do 2º ano que obtiveram a partir de 85% dos alunos alfabetizados no nível desejável e as que tiveram proficiência igual ou maior a 190 pontos, conforme classificação do Spaece-Alfa 2022. Também foram contempladas as unidades de 5° e 9º anos que alcançaram proficiência adequada em português, matemática e português e matemática, simultaneamente. Também receberam premiações escolas de 9º ano com maior crescimento (a partir de 3%), no desempenho de língua portuguesa e matemática, simultaneamente, em relação ao Spaece do ano anterior. Já os estudantes do 5º e 9º ano que atingiram as melhores médias de proficiência adequada em português e matemática, simultaneamente, foram premiados com smartphones.